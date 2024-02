Skandaliczna scena na granicy. Rzucił polską flagą

Do bulwersującego zdarzenia doszło we wtorek w Hrebennem. Na terenie, gdzie odbywa się protest rolników, mężczyzna podszedł do stojącego na jezdni ciągnika, zerwał umieszczoną na pojeździe narodową flagę Polski, po czym wrzucił ją do rowu. Natychmiast zdecydowanie zareagowały zgromadzone tam osoby.