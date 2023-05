Kilkanaście tysięcy litrów alkoholu trafiło do oczyszczalni ścieków

Wysokoprocentowy alkohol do celów dezynfekcyjnych

Od wybuchu pandemii już ponad 27 tys. litrów alkoholu – za zgodą i pod nadzorem sanepidu – Służba Celno-Skarbowa przekazała na cele dezynfekcyjne. Trafiał on m.in. do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, sanepidu, wojska i innych służb mundurowych, gdzie sprawdzał się jako środek do przygotowania preparatów do dezynfekcji powierzchni, przedmiotów lub pojazdów wymagających odkażania. To alkohol zatrzymany zarówno na granicy, jak też w ramach kontroli prowadzonych na terenie kraju. By mógł być wykorzystany do dezynfekcji musi spełniać określone wymogi, m.in. mieć stężenie minimum 60%. Ten przekazywany przez KAS najczęściej miał moc od 80 do 92%.