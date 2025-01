Droga była oblodzona, na zakręcie pojechał prosto. Auto wpadło do rowu

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 18:30 w miejscowości Bystrzyca w powiecie lubelskim. Na lokalnej drodze prowadzącej przez łąki do trasy Lublin – Łęczna samochód osobowy wpadł do rowu. Na miejscu interweniowała straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.