Doprowadził do kolizji 4 aut. Kierowca audi był pijany

Tymczasowy areszt

Po wytrzeźwieniu 29-latek został przesłuchany przez policję. Funkcjonariusze złożyli wniosek do prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator poparł wniosek, który następnie trafił do sądu. W czwartek sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca gminy Żyrzyn na okres dwóch miesięcy. Mężczyzna może się spodziewać kary pozbawienia wolności do lat pięciu, wysokiej grzywny oraz obowiązku zapłaty świadczenia na Fundusz Sprawiedliwości w wysokości nawet do 60 tysięcy złotych.