Cztery pytony i anakonda w mieszkaniu starszej kobiety. Pozostawiła je tam inna osoba

W ostatnich dniach właścicielka jednego z mieszkań w Chełmie poinformowała Chełmską Straż Ochrony Zwierząt o wężach, jakie znajdują się w jej mieszkaniu. Były to cztery pytony i jedna anakonda. Przebywały one w ciasnych pudełkach, we własnych odchodach, bez dostępu do pożywienia, zmiany wody czy ogrzewania. To było przyczyną nieprzyjemnego zapachu. Co więcej, wszystko wskazuje na to, iż zwierzętami od kilku tygodni nikt się nie zajmował.