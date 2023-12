Czas na choinki. Wybór jest duży, ceny różne

Rzeczywiście w marketach sieci Biedronka natrafiliśmy na jodły kaukaskie w cenie 60 zł. Po 65 zł w sklepach Leroy Merlin są dostępne choinki w doniczkach: jodła kaukaska 40-60 cm, świerk srebrny 60-80 cm czy też świerk pospolity 80-100 cm wysokości. To oferta dla tych, którzy planują po świętach drzewka wysadzić do ogrodu, gdyż jak zapewniają pracownicy, są one ukorzenione. W tej samej cenie jest świerk również w doniczce mający do 150 cm wysokości, jednak bez gwarancji, że się on przyjmie.