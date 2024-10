Co chwila zjeżdżał na pobocze. Policjanci zatrzymali go do kontroli

Do zatrzymania doszło w miejscowości Niedzieliska w powiecie zamojskim. Patrolujący teren policjanci zauważyli, że kierowca osobowego volkswagena nie trzymał prostego toru jazdy, a jego pojazd co chwilę zjeżdżał na pobocze. Mundurowi postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej, aby ustalić przyczynę nieprawidłowego prowadzenia samochodu.