Groźne dachowanie w lesie. Z auta wypadły butelki

W trakcie działań ratunkowych z pojazdu wypadły butelki po alkoholu. Nieprzytomny mężczyzna został wydobyty z rozbitej skody przez funkcjonariuszy straży pożarnej, a następnie przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Od 36-latka została pobrana krew do badań na obecność alkoholu w organizmie, co może rzucić dodatkowe światło na okoliczności zdarzenia.