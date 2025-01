Ciężarówka uderzyła w krowę. Drugie auto dachowało

Po zderzeniu ze zwierzęciem, krowa przemieściła się na pas ruchu, co doprowadziło do kolejnego zdarzenia – tym razem z osobowym samochodem marki Toyota. W wyniku tego wypadku, auto dachowało. Kierowca toyoty, 64-letni mężczyzna, trafił do szpitala z obrażeniami ciała. Na szczęście, nie okazały się one groźne, a całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.