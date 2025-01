Ciężarówka wylądowała w rowie. Bydło wybiegło na ulicę

W czwartek, tuż przed godziną 5.00, na drodze S8 w Trzciance doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciężarowej scanii, która przewoziła bydło.

Policjanci zajrzeli do słomy. Tego się nie spodziewali

Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu zdarzenia funkcjonariusze, 43-letni kierujący scanią z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechał do przydrożnego rowu i doprowadził do wywrócenia pojazdu. Ciężarówką przewożono kilkanaście sztuk bydła. Zwierzęta opuściły pojazd i rozbiegły się po drodze. Obecni na miejscu policjanci i strażacy, nagonili bydło w bezpieczne miejsce. Następnie bydło zostało załadowane do drugiego pojazdu transportowego.