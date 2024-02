Chwile grozy w szkole. Na uczniów spadł tynk z sufitu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 14.00, w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie. Uczniowie klasy czwartej mieli lekcję języka polskiego. W pewnym momencie z sufitu oderwał się spory fragment tynku, który spadł na ławkę i krzesła. Jak nam przekazano, siedzące tam osoby rzuciły się do ucieczki, jednej się to jednak nie udało. Nastolatek doznał urazów głowy oraz pleców. W kilku kolejnych uczniów uderzyły kawałki tynku.