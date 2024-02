"To dla mnie niepojęte". Rozsypał gwoździe i wkręty wokół szkoły

Na sprawę zareagował również wójt gminy Garwolin, Marcin Kołodziejczyk. - Jest mi po prostu przykro, że osoby są z tak małą wyobraźnią. To działanie mogło zaszkodzić nie tylko osobom dorosłym, ale też dzieciom, bo to było wysypane na ciąg komunikacyjny, po którym poruszają się małe dzieci - wyjaśnił. - Wiadomo, że są różne złośliwości między dorosłymi, ale stwarzać zagrożenie dla dzieci? To dla mnie jest niepojęte - dodał.