Brutalny atak na klatce schodowej. Kilkukrotnie ranił nożem 21-latka

– Po krótkiej słownej utarczce 20-latek chwycił za nóż i rzucił się na 21-latka, kilkukrotnie go raniąc. Ranny mężczyzna ratował się ucieczką na zewnątrz, ukrywając się w samochodzie. To jednak nie powstrzymało napastnika, który, wykrzykując groźby, zaczął wybijać szybę. 21-latkowi udało się odjechać z miejsca. Wówczas napastnik uciekł. Rany 21-latek został przetransportowany do szpitala w stanie zagrażającym jego życiu – informuje komisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.