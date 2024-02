Koszmar 90-latka. 37-latek bez skrupułów napadł go i okradł

37-latek z Puław najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Mężczyzna podejrzany jest o to, że w miniony piątek wieczorem, odprowadził na przystanek autobusowy potrzebującego pomocy 90-latka. Następnie dokonał na nim rozboju, szarpiąc go i popychając, by ukraść mu portfel z pieniędzmi, kartą do bankomatu i dokumentami.