Agresywny pies atakuje i zagryza inne zwierzęta. Mieszkańcy obawiają się, że dojdzie do tragedii

– Wiemy bardzo dobrze, że to nie jedyne przypadki ataku tego psa na inne zwierzęta. W poprzednich jednak właściciel miał wypłacić odszkodowanie, dzięki czemu sprawa nie trafiła do organów ścigania. Wszystko dlatego, że nie były one tak poważne w skutkach. Jednak widać wyraźnie, że agresja u tego psa narasta, więc może być z nim coraz gorzej – mówi nam jeden z mieszkańców ul. Skowronkowej.