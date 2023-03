20-latek z Ukrainy przepłynął Bug wpław, zatrzymano go na polskim brzegu. Wróci do swojego kraju

Od początku wojny część obywateli Ukrainy ma zakaz opuszczania kraju. Decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczy to mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, którzy mają za zadanie obronę swojej ojczyzny. Nie brakuje jednak przypadków, kiedy to osoby te starają się za wszelką cenę wyjechać za granicę.