12-latek znalazł w śniegu foliowy woreczek. W środku było dużo pieniędzy

- Dla rodziny jedynym właściwym zachowaniem w tej sprawie było zwrócenie go właścicielowi. Dlatego postanowili przekazać go policjantom z dęblińskiego komisariatu, co też od razu uczynili. Kiedy policjanci zajęli się ustalaniem właściciela odnalezionych pieniędzy, do komisariatu zadzwoniła zmartwiona mieszkanka Dęblina, która zgłosiła utratę dokładnie takiej samej kwoty jak ta, którą znalazła rodzina z Dęblina. Miejsce zgubienia oraz inne istotne szczegóły wskazały, że znaleziona gotówka należy właśnie do niej. Dzięki wzorowemu zachowaniu 12-latka i jego mamy, kobieta szybko odzyskała swoją własność - relacjonuje aspirant Łukasz Filipek z ryckiej Policji.