Zabójstwo po awanturze. Nie żyje mężczyzna

Do tego zdarzenia doszło w minioną sobotę w godzinach popołudniowych. Lubartowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z domów w gminie Niedźwiada doszło do ugodzenia ostrym narzędziem jednego z domowników. Na miejsce natychmiast zostali wysłani policjanci.

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, potwierdzili zgłoszenie. Wstępnie ustalili, że 54-letnia kobieta nożem dzieliła surowe mięso. W pewnym momencie między nią a jej 43-letnim partnerem doszło do kłótni. 54-latka zdenerwowana faktem, że jej partner nie pomaga jej przy pracy, ugodziła go trzymanym w ręku nożem.

Z obrażeniami zagrażającymi życiu 43-latek został przetransportowany do szpitala. Niestety pomimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł wskutek odniesionych obrażeń.

Policjanci doprowadzili zatrzymaną do prokuratury, gdzie usłyszała zarzut zabójstwa. We wtorek kobieta zostanie doprowadzona do sądu. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.