Zatrzymano 70‑latka. Dorabiał w nietypowy sposób

Jak się okazało, ich podejrzenia co do mężczyzny były trafne. W pomieszczeniach lokalu mieszkalnego znaleźli łącznie 350 gramów suszu , który wstępnie został zidentyfikowany jako marihuana oraz 10 gramów zbrylonej substancji – najprawdopodobniej haszyszu .

Mężczyzna został zatrzymany, a zabezpieczone narkotyki trafiły do laboratoryjnych badań. Jeżeli laboratoryjne ekspertyzy potwierdzą wstępne kwalifikacje, 70-latkowi przyjdzie odpowiedzieć za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co może mu grozić kara do 10 lat pozbawiania wolności.