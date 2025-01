Nie znała przeszłości nowego partnera. Był ścigany za wykorzystanie dziewczynek

Wymiar sprawiedliwości poszukiwał go za seksualne wykorzystanie dwóch dziewczynek w wieku siedmiu i 10 lat w okresie od 2022 do 2023 r. w jednej z miejscowości na terenie województwa śląskiego. W kwietniu ubiegłego roku sąd wydał za nim nakaz doprowadzenia do zakładu karnego, a w październiku - list gończy.