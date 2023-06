Zostawili tonącego kolegę i uciekli. Usłyszeli zarzuty

Do tragedii doszło 23 maja br., w godzinach popołudniowych na bulwarach w rejonie mostu Powstańców Śląskich w Krakowie. Trzech mężczyzn wspólnie spożywało alkohol. W pewnym momencie jeden z nich rozebrał się i wskoczył do Wisły. Po przepłynięciu kilku metrów próbował zawrócić, jednak wówczas zaczął tonąć. Kiedy mężczyzna znalazł się pod wodą, jego towarzysze uciekli, nie udzielając mu pomocy i nie powiadamiając nikogo o tym fakcie. Dodatkowo jeden z nich zabrał telefon, który mężczyzna przed wejściem do wody pozostawił na brzegu.