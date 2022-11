Zapłacił za basen banknotem prezentowym. Jego tłumaczenie zaskoczyło policjantów

– Zatrzymany, wyjaśniając okoliczności sprawy, tłumaczył policjantom i prokuratorowi, że jest aktorem i na co dzień na planie zdjęciowym płaci falsyfikatami. Niestety wszystko wskazuje na to, że to nie pierwszy raz aktor mylił realne życie z planem zdjęciowym. Usłyszał już zarzuty oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Ma zakaz opuszczania kraju i zapłacił wysokie poręczenie majątkowe – przekazała zakopiańska policja.