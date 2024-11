Wyjmowała część towaru z zamówionych przesyłek. Resztę odsyłała

Do policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą dotarła informacja o wyłudzeniach ubrań i galanterii. Popełniająca przestępstwo osoba, na dane różnych osób, zamawiała przez Internet towar z różnych sklepów z odbiorem w sklepie, w którym pracowała oraz płatnością za pobraniem. Z zamawianych przez siebie przesyłek wyjmowała część zamówionych rzeczy, po czym niekompletne już przesyłki odsyłała do sklepów internetowych.