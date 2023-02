Wyciął rurkę od gazu, bo przeszkadzała mu w aranżacji wnętrza. Nie widział w tym żadnego problemu

– Mężczyzna prowadził remont w mieszkaniu. Jedna z rurek, która przebiegała wzdłuż ściany przeszkadzała mu w pracach i nie pasowała do zaplanowanej aranżacji pomieszczenia. Dlatego też 49-latek ją upiłował. Jak twierdzi na początku nic się nie ulatniało, uznał nawet, że nie ma tam gazu. Kiedy jednak go poczuł sam postanowił sytuację rozwiązać, najpierw nagwintował rurkę, a potem ją zakorkował. I zupełnie nie widział w tym niczego złego. Mężczyzna trafił do policyjnej celi – przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII.