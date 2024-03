Ugodził żonę nożem. Chciał "rozwiązać wspólne problemy"

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, ok. godz. 13.00, w jednym z mieszkań na terenie gminy Biała Piska w woj. warmińsko-mazurskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że znajdują się tam dwie osoby z ranami zagrażającymi ich życiu i zdrowiu. Było to małżeństwo: 54-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna. Oboje zostali zabrani do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora przystąpili do ustalania przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.