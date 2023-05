Trzymał w domu krokodyla nilowego. Zwierzę trafiło do zoo w Poznaniu

– Gad znajdował się w przybudówce do garażu należącego do 54-latka. Oprócz niego w basenie mundurowi znaleźli drugiego, martwego krokodyla. Zwierzę zostało odebrane właścicielowi. Przy współpracy sosnowieckiej policji z tutejszą Strażą Pożarną krokodyl został odłowiony przez pracowników zoo i przewieziony do Poznania, gdzie zostały mu zapewnione właściwe warunki – przekazała śląska policja.