Spłonął samochód policjanta. Zatrzymano dwie osoby

Zatrzymano dwie osoby

Policjanci, w wyniku podjętych działań operacyjnych, ustalili i zatrzymali mieszkańców gminy Góra, podejrzanych o ten czyn. W stosunku do 30-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Dodatkowo usłyszał on zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, którego dopuścił się dwa tygodnie wcześniej. 28-latek trafił do Zakładu Karnego z uwagi na fakt, iż był już poszukiwany listem gończym, celem odbycia kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa. Teraz tam będzie oczekiwał na kolejny wyrok sądu.