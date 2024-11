Roztrzaskał audi na słupie. Prawo jazdy miał od 7 dni

18-latek, który miał tymczasowe prawo jazdy od 7 dni, przekonał się na własnej skórze, że apele policjantów o ostrożną jazdę, to nie przelewki. Do zdarzenia doszło po godzinie 20.00 na ulicy Żołędziowej w Rybniku. Kierujący audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy słup, uszkadzając go.