Nie miał jak wrócić z wesela. Ukradł auto stojące przed lokalem

- Był on jednym z gości weselnych. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, tłumaczył, że wszyscy jego znajomi pojechali, a on nie miał, jak wrócić do domu. Postanowił więc odjechać jednym z aut, które stało zaparkowane przed salą weselną - przekazał sierż. szt. Patryk Domarecki z KPP w Otwocku.