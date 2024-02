Bestialsko zabił psa. "Nie był zadowolony z postawy czworonoga"

Do dramatycznego zdarzenia doszło w woj. opolskim. 66-latek zawiązał wokół szyi psa stalową pętlę, a następnie udusił. Policjanci podejrzewają, że mężczyzna wyrzucił zwłoki czworonoga do rzeki. Właściciel psa usłyszał najpoważniejszy zarzut z Ustawy o Ochronie Zwierząt. Grozi mu do 5 lat więzienia.