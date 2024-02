Kot terroryzuje Wrocław. Opanował Biedronkę i restaurację

- Nam nie przeszkadza, ale faktem jest, że do restauracji czy Biedronki nie powinien wchodzić - mówi Alicja Malewicz z Przychodni Weterynaryjnej Vetan przy Królewieckiej. Też świetnie zna to zwierzę. - Zagląda do nas regularnie. Przygotowaliśmy mu nawet legowisko, czasem jednak nas podsiada - opowiada lekarka. - Jesteśmy przychodnią dla zwierząt, więc każde zwierzę jest u nas mile widziane. To kot wychodzący, więc jedyna możliwość to ta, że, jeśli ktoś sobie nie życzy, to po prostu nie powinien go wpuszczać do środka. Kota wychodzącego nie da się oduczyć chodzenia własnymi drogami. To instynkt - tłumaczy.