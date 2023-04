16 osób zatrzymanych za bójkę przed sklepem

Do incydentu doszło w minioną sobotę, tuż po godzinie 2.00 nad ranem, kiedy dyżurny otrzymał zgłoszenie o bójce przy ulicy ks. Bp. B. Bogedaina w Pszczynie. Na miejsce zostały skierowane patrole, a policjanci ustalili, że między dwoma grupami młodych ludzi w wieku od 17 do 25 lat, którzy robili zakupy w sklepie, doszło do sprzeczki, a następnie szarpaniny i bójki, która przeniosła się na ulicę.