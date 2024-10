14-latka zabrała trzy butelki. Ukradła na prośbę młodszego brata

Na prośbę brata

Po przyjeździe mamy dziewczyny okazało się, że przyłapana na kradzieży ma 14 lat. Towar, którym zainteresowała się nastolatka, to alkohol w buteleczkach po 90 i 100 mililitrów, który wyceniono na prawie 26 złotych. W stanie nienaruszonym został on zwrócony do ponownej sprzedaży. Dziewczyna przyznała policjantom, że kradzieży dokonała na prośbę swojego młodszego brata.