Włochaty ślimak zatopiony w bursztynie

Jak zaznaczyli naukowcy, nie jest to pierwszy włochaty ślimak znany nauce. - To już szósty gatunek znaleziony do tej pory z "owłosionej" rodziny Cyclophoridae – grupy tropikalnych ślimaków lądowych. Został zatopiony w mezozoicznym bursztynie i liczy około 99 milionów lat – wyjaśnił paleontolog z University of Bern, Adrienne Jochum.