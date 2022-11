Trzmiele, tak jak ludzie, również lubią się bawić

Rezultaty eksperymentów zadziwiły naukowców

Na czym jednak dokładnie polegały wspomniane eksperymenty? W pierwszym z nich wzięło udział 45 trzmieli w różnym wieku. Znalazły się w lokalizacji, w której w łatwy sposób mogły dotrzeć do miejsca z pokarmem lub też skręcić z tej drogi, by natrafić na różne kolorowe drewniane kulki. Celem badania było zaobserwowanie ich zachowania w kontakcie z nimi. Okazało się, że trzmiele nie tylko zainteresowały się nimi, ale nawet toczyły je od jednego do nawet 117 razy. Zdaniem naukowców pokazuje to, że czynność ta była dla tych owadów satysfakcjonująca. Zauważono też, że młodsze owady interesowały się kulkami w większym stopniu, niż starsze, zaś w kontekście płci większe zainteresowanie wykazywały samce.