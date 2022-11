Pierwsze masowe wymieranie sprzed ok. 550 mln lat było spowodowane brakiem tlenu

Masowe wymierania

Ediakar trwał około 94 milionów lat - od ok. 635 do 541 mln lat temu. Poprzedzał go kriogen, a po nim nastąpił kambr. Wyróżnia się pięć masowych wymierań gatunków: wymieranie ordowickie– które miało miejsce ok. 438 mln lat temu, wymieranie dewońskie – ok. 374 mln lat temu, wymieranie permskie – ok. 250 mln lat temu, wymieranie triasowe – ok. 201 mln lat temu oraz wymieranie kredowe, do którego doszło ok. 66 mln lat temu.