Kryptowaluty i sztuczna inteligencja zżerają energię na potęgę. Problem rozwiążą podatki?

Z kolei, jak podaje Bank of America, centra danych są już w dziesiątce największych konsumentów wody w USA. To o tyle istotne, że siedem z 10 największych centrów danych na świecie znajduje się właśnie w tym kraju. Zdecydowanie najwięcej jest ich w stanie Virginia, w którym zużycie wody przez centra danych wzrosło od 2019 r. już o dwie trzecie. A jest to stan, który - jak zauważa "Financial Times" - od lat nękają poważne susze.