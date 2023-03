Rzeszów. Tragedia w NFZ. Nie żyje mężczyzna

Do tragicznego zdarzenia doszło przed południem w poniedziałek. Starszy mężczyzna, oczekując na swoją kolej, podszedł do okienka. W tym czasie zasłabł i upadł. Personel placówki natychmiast zaczął udzielać pomocy. Niestety, mimo reanimacji i masażu serca aż do przyjazdu karetki, a potem kontynuowania pomocy przez ratowników, życia mężczyzny nie udało się uratować.