Ciało kobiety spalono, z ubrań usunięto metki. Tajemnicza śmierć w dolinie Isdal

Ogień strawił tego człowieka do tego stopnia, że jego tożsamość stała się niemożliwa do określenia. Patologom udało się ustalić kilka szczegółów na temat ofiary na podstawie sekcji zwłok. Stąd wiemy, że zwęglone ciało należało do kobiety rasy kaukaskiej w wieku około trzydziestu lat. Analiza krwi i zawartości żołądka wskazała, że ofiara przed śmiercią spożyła od 50 do 70 tabletek nasennych. Według lekarzy sądowych zmarła w wyniku połączenia działania leków i wdychania tlenku węgla. W płucach kobiety znaleziono sadzę, co wskazywało na to, że została podpalona jeszcze za życia.