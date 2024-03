Prezydent Poznania wydał oświadczenie ws. zatrzymanej dyrektorki zoo

- Dziękuję pracownikom zoo, którzy poinformowali mnie o sytuacji w placówce. Podjęliśmy kolejną kontrolę i na podstawie jej ustaleń natychmiast poinformowaliśmy organy ścigania. Jako miasto nie mamy narzędzi, by stwierdzić, czy doszło do przestępstwa. To zadanie prokuratury – przekazał Jacek Jaśkowiak