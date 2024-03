Ekskomunika dla polityków? Młodzież Wszechpolska apeluje do biskupów

Przedstawiciele poznańskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej obawiają się, że ostatecznie przegłosowane zostaną projekty proponowane przez bardziej lewicowe środowiska, a więc rozszerzające prawo do aborcji. W liście do Konferencji Episkopatu Polski domagają się od hierarchów Kościoła Katolickiego, by "wykonywali powierzone im zadanie głoszenia w porę i nie w porę".