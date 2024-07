Wielka stopa to kuzyn yeti? Relacje i mistyfikacje zbierane od lat

A to nie koniec! Kilka lat później mieli wystrugać z drewna szereg olbrzymich stóp, którymi porobili ślady w okolicy. Wypłoszyli w ten sposób turystów. Więcej takich "tropów" pozostawił później kolega Mullensa (kiedy jemu samemu już to się znudziło), wzbudzając jeszcze większą panikę. Następnie sprzedał trochę "stóp" mieszkańcowi Kalifornii, co przyczyniło się do nagłośnienia legendy. Oczywiście wielu nie uwierzyło Mullensowi. Górnicy utrzymywali, że widzieli nie tylko spadające kamienie, ale i "wielkie małpy". Niestety wersji o oszustwie w tym przypadku nie da się już zweryfikować. Cała okolica zmieniła się bowiem nie do poznania w 1980 roku po erupcji góry-wulkanu. Czyli dwa lata przed tym, zanim do gazet udał się Mullens.