Ukraińsko-rosyjska sprawa Krymu. Ciągnie się od lat

Za całą sytuację Putin winił Janukowycza – ponieważ nie użył wojska do stłumienia protestów, a także USA – za podżeganie do nich. Postanowił jednak ratować skórę obalonemu prezydentowi, ewakuując go do Rosji. Jednocześnie trwały dyskusje nad sposobem zalegalizowania aneksji Krymu, ponieważ wprost nie pozwalała na to rosyjska konstytucja. Myślano o scenariuszu z Abchazji i Osetii Południowej. Zasadniczo przyczyną miało stać się rzekome zagrożenie ze strony ukraińskich nacjonalistów.