"Most westchnień" nad Chłodną. Miał upokorzyć Żydów

Symbol warszawskiego getta

Drewniana konstrukcja kładki o szerokości trzech metrów powstała na wysokości drugiego piętra, pomiędzy budynkami kamienic znajdującymi się pod adresem Chłodna 23 oraz 26. Gotowy most oddano do użytku 26 stycznia 1942 roku. Przetrwał on nieco ponad pół roku – do sierpnia. Został rozebrany po likwidacji tzw. "małego getta".