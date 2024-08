Rzucili się do wody za córką. Jest informacja o pogrzebie pary

Do tragedii doszło we wtorek na Jeziorze Mikołajskim. Dziecko wypadło z łódki do wody, za nim skoczyli rodzice. 4-latkę wyłowili z jeziora żeglarze, para zniknęła pod wodą. Następnego dnia wyłowiono ich ciała. Sekcja zwłok wykazała, że jedyną przyczyną śmierci Patrycji i Łukasza było utonięcie.