"Rzeźnik Lyonu". Mroczna ikona gestapowskiego sadyzmu

Mimo to pierwsze zadania Barbiego nie należały do najbardziej prestiżowych. Najpierw wyłapywał prostytutki i sutenerów w Berlinie. Potem przeniesiono go do Düsseldorfu, gdzie brał udział w prześladowaniach Żydów, a także tropił homoseksualistów w nazistowskich szeregach. Zidentyfikowanych w gejowskich klubach dostojników z Hitlerjugend, SS czy NSDAP brutalnie bił i wsadzał do aresztów.