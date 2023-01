"Diabolik". Zbrodniarz z matecznika Cosa Nostry

Do podobnych dwóch zamachów bombowych doszło w tym okresie również w Rzymie, ale w obu przypadkach obyło się już bez ofiar. Ogółem w kampanii terroru rozpętanej w tamtym okresie przez Cosa Nostrę przeciwko włoskiemu państwu zginęło 10 niewinnych osób, a 93 zostały ranne. Jednym z inspiratorów i organizatorów barbarzyńskich ataków był pojmany 16 stycznia, po niemal 30 latach ukrywania się, mafijny boss Matteo Messina Denaro. Nie są to oczywiście jedyne zbrodnie, w które był zaangażowany. "Diabolik", jak go nazywano, popełnił ich dziesiątki. I to już jako nastolatek.