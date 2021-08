Rzeź drzew na Pomorzu. 13 kilometrów remontu drogi i 5 tys. do wycinki

Malownicza i zadrzewiona główna droga prowadząca do Ustki najdalej za dwa lata zupełnie zmieni swoje oblicze. Trasa do nadbałtyckiego kurortu z myślą o turystach zostanie zmodernizowana: będą nowe mosty i nawierzchnie, bezpieczne skrzyżowania z trasami do Rowów czy Doliny Charlotty. Jednak coś za coś.