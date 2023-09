Bernardyni zerwą plakaty Konfederacji. Samowola wyborcza w Rzeszowie

Mimo to Tomasz Buczek, którego baner nielegalnie zawisł na ogrodzeniu pomnika, nie ma sobie nic do zarzucenia. - Prawdopodobnie plakaty rozwiesił jeden z naszych sympatyków. Ludzie umieszczają je w różnych miejscach - mówi dla GW. - Nie poczuwam się do winy, bo nie ja to zrobiłem - kwituje kandydat na posła.