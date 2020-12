Rzeszów. Poparzony pracownik zakładu metalurgicznego jest w ciężkim stanie

W Rzeszowie doszło do wypadku w zakładzie metalurgicznym przy ul. Hetmańskiej.

- Do wypadku doszło w piątek około godz. 20:30. Jeden z pracowników został poparzony, stojąc przy urządzeniu do ogrzewania. Mężczyzna trafił do szpitala, a jego stan jest bardzo poważny. Policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia - powiedział Bartosz Wilk z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.